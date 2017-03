Tänase saate külaliseks on ajakirjanik Sirje Presnal, kes abiellus oma ameeriklasest kallimaga eksootilises Kesk-Ameerikas asuvas Guatemala riigis.

Sirje räägib, miks otsustati abielluda just Guatemalas, milline oli traditsiooniliste sugemetega pulmapidu ja kes kohal olid.

Samuti jutustab Sirje, miks ameeriklased Guatemalasse kolida tahavad (ja kuidas see neil võimalik on), mis on riigi olulisemad vaatamisväärsused ja palju muud.

Saadet juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: