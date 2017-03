Kõnealune preili Bryce on kolme lapse ema. Tal on kohtuotsusega keelatud naabreid häirida, kuid pärast korduvaid vahistamisi seoses just nimelt ümbruskonna rahu häirimisega määrati talle eelmise aasta lõpus kuuenädalane vangistus. Veebruaris naasis ta koju, kuid oli õige pea vanade viiside juures tagasi.

Kas ka sul on kogemusi lärmaka naabriga, kes oma muusikamaitset peale surub? Inglise leht Metro kirjutab Willenhalli elanikust, kellel sai oma lärmakast ja ebaviisakast naabrist lõplikult villand, kui naabrinaine mängis valjult pool tundi järjest lembelaulik Ed Sheerani laulu "Shape Of You".

Naise naabrinna on kõik vahejuhtumid hoolega kirja pannud ning tema kodu juures on ka valvekaamera. Seal elab hetkel üüriline, sest perekond ise ei suutnud enam lärmakat naabrit taluda. Preili Bryce väidab, et naabri pere oli lihtsalt nende kodu jaoks liiga suur ning nende väljakolimisel polevat temaga mingit pistmist.

Preili Bryce jätkas pidutsemist, kisa-kära ja roppuste karjumist. Proua Tidmarsh väidab, et viimane piisk kannatuste karikasse oli õhtul, kui naaber otsustas enne kodust lahkumist pool tundi järjest mängida Ed Sheerani ballaadi "Shape Of You". Naabrinaine ise eitab seda ning lisab, et ta pole isegi mitte Sheerani fänn.

Kohtunikku see siiski ei veennud, sest tema leidis, et preili Bryce’i käitumine kodus ja ka suhtumine kohtusaalis viitavad sellele, et ta lihtsalt ei salli oma naabreid, kes on igati korralikud inimesed. Kohtunik ütles: "Te pole üles näidanud muud kui vaid agressiivset vastumeelsust oma naabri suhtes ja ma olen üpris kindel, et teid tegelikult ei huvita. Kõigil inimestel on õigus elada teatud tasemel rahus ja vaikuses – jah, aeg-ajalt võib inimühiskonnas ikka ette tulla erandlikke olukordi, kuid teie ei käitu tsiviliseeritud inimese kombel. Peate aru saama, et nüüdsest peate hakkama vastavalt käituma."