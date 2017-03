Kas tead, et 20 protsenti paaridest kasutavad oraalseksi, et oma kaaslast rahuldada. Tõenäoliselt on see nii, sest naistel on raske tavalises ühtes orgasmini jõuda, mistõttu kaasatakse oraalseks. Meestele aga meeldib oraalseksi saada - kasu saavad mõlemad. The Suni seksiekspert Pam Spurr jagab nõuandeid, mida oraalseksile mõeldes tuleks arvestada. 6 asja, mida sa pead oraalseksist teadma:

1. Oraalseks seob ja tekitab paaridel ühtsuse tunde. See on ju ometigi midagi väga intiimset. Tõenäoliselt on see ka põhjus, miks partnereid vahetavad paarikesed on rahul, kui nende kaaslane võõra inimesega ühtesse astub, aga oraalseks on keelatud.

2. Kas sinu partner üritab oraalseksi igati vältida? Enamasti on selleks kaks põhjust: osad kardadvad maitset ja hügieeniprobleemi, teised kardavad, et nad ei oska seal midagi teha. Sobiv lahendus on alati enne oraalseksi võtta üks sensuaalne ja ühine pesu ette. Samuti võid kallimale täpselt selgitada, et mis sulle meeldib, mida ta tegema peaks. 3. Kõige suurem kaebus oraalseksis on meestele, kes harrastavad tehnikat, mida võiks võrrelda pesumasinaga. Nende keel jääks justkui ühte tsüklisse kinni - nii nad tiirutavad vaid ringiratast kliitoril. Soovitatav oleks erinevaid tehnikaid omavahel miksida - ringid, õrn vajutamine, puhumine jne. 4. Väike seksi-eksperiment, et oraalseksini jõuda. Kummardades altarit - naine põlvitab mehe ees ja mees seisab. Käed vabad hellistamiseks. Üle silla - naine lamab voodis ja mees lamab naise juures nii, et ulatuks keelega häbet ja kliitorit hellitama. 5. Inimesed unustavad, et oma intiimpiirkonna karvade korrastamine on väga oluline, et nende partner saaks neile rahuldust pakkuda. Keegi ei taha ju läbi džungli teed rajada...