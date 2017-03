“Kui Enn kirjutas “Eesti näkiliste välimäärajat”, loeti käsikirja Harju tänaval ka meie juures ammu enne trükkiminekut,” meenutab Kross. Toona ei usutud, et see tekst Nõukogude Eestis väljaandmisloa saab. “Imelikul kombel aga sai ja see on tänaseni sellisena meie kirjandusloos täiesti unikaalsel ja aegumatul kohal.”

“Mõtlen Ennu lahkumise peale ja tühi tunne on. Sellest väikesest Kirjanike Maja erilisest kogukonnast ei olegi enam õieti kedagi jäänud,” nendib Kross. “Ennu naljad ja vimkad on meeles ainult vähestel, aga tema tekstid, laulud ja muusika jääb. Jääb ka Enn, sest kui keegi on kirjutanud näiteks sellised sõnad:

“Põhjamaa, me sünnimaa,

karmide meeste kallis maa,

taplemiste tallermaa,

püha kodumaa,”