Suured rinnad, laiad puusad ja rappuv pepu - need on mootorratastel New Orleansis kummi vilistavad kurvikad mustanahalised naised, kes tegid oma motoklubi.

Need naised ei peida oma ihu ja võlusid raskete riiete alla - ei! Enne sõitu teevad nad omale korraliku soengu, meigi ja tahavad isegi rattal kummi kärsatades igati stiilsed ning seksikad olla, vahendab AJ+.

Kurvikad motonaised on isegi nii stiilsed, et nende motikaid ei kurna tume toss, vaid hoopis ägedalt roosa. Üks naine siiski kurdab, et korra kulus tal seetõttu kuus suisa viis rehvi, mistõttu mees andis märku, et nüüd tuleb sellele roosale tossule ikka piir peale panna.

Naised on õnnelikud ja naudivad igat hetke, mille nad veedavad ratta seljas.

Vau!