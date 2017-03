Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanema Lennart Pulga sõnul on selle juhtumi puhul selgelt näha, et kurjade kavatsustega inimestel võib olla väga lihtne inimestes hirmu tekitades neid kontrollida.

"Keegi ei peaks elama hirmu all ja ainuke võimalus seda olukorda muuta on see, kui ohvrid teevad abistavate organisatsioonidega koostööd. Kui seda koostööd pole, on ka võimaliku süü tõendamine keeruline. Selliste juhtumite ennetamisel on abi, kui inimesed märkavad seda, mis kogukonnas toimub ja annavad oma tähelepanekutest politseile teada,“ ütles Pulk.