Mullu mais kirjutati, et seni väga edukalt nii töises kui ka eraelulises plaanis elu jaganud Andres ja Katrin Maimik on otsustanud lahku minna. Nüüd tundub, et asi on nii kaugel, et lahutus on ametlikult sisse antud.

Kroonika kirjutas eelmise aasta maikuus, et Andres ja Katrin on oma elud lahku sättinud. Andres jäi tabamatuks ja Katrin keeldus kommentaaridest. Täna postitas Andres aga oma Facebooki lehele pildi, mis esialgu üsna tähtsusetu näib, ent selle juures olev tekst annab mõista, et abielu lõppemine on ka ametliku käigu saanud. Pildil on Uuskasutuskeskuse mikrobuss, millel kiri „Ära viska asja(ta) ära. Anneta uuskasutusse.“ ning pildi juures tekst „Vaade perekonnaseisubüroo lahutusosakonna aknast.“

Õhtuleht uuris Maimikutelt, kas tõesti on nad lahkuminekule ka ametliku käigu andnud ning mis saab tulevikus andekast tandemist tööalaselt – kas nende kahe koostöös sünnib veel filme või on töösuhtel samuti kriips peal. Katrin Maimik ei soovi arusaadavalt küsimustele vastata. „Liiga isiklik teema,“ ütleb ta. Andresega ei õnnestunud ühendust saada.

Andres ja Katrin on intervjuus rääkinud, et tutvusid ühel saunapeol. 2009. aasta juunis nad abiellusid. Umbes 30 inimesega pulmapidu peeti Kalamajas kohvikus Boheem. Abielusõrmused olid Maimikutel hammasrataste kujulised. Andres on Postimehele öelnud, et need iseloomustavad moderniseerimist ja industrialiseerimist. „Hammasratta funktsioon on see, et ta peab teise hammasrattaga klappima, ainult siis on efektiivne. Aga et asi liiga hästi ei sobiks, on üks hammas murdunud.“ 2010. aastal sündis nende perre ka tütar Miriam Mia.

Õhtulehele on Andres rääkinud ka sellest, kuidas neil Katriniga koostöö sujub. „Räägitakse, et oma lähedast või elukaaslast ei tohiks võtta koostöö- ega äripartneriks, sest see on lühim tee katastroofini isiklikes suhetes. Meie aga üritame tõestada vastupidist. Sest kõige paremini kukuvad asjad välja inimesega, keda tunned – kellega sõtta lähed.“