Maanteeameti vastus Õhtulehe juhtkirjale „Eesti teed käivad Maanteeametile üle jõu?“.

Peame vajalikuks selgitada otsuseid ja tegevusi, mida Aaspere-Haljala vahelise teelõigu ohutuks tegemiseks teinud ning planeerinud. Maanteeamet on aastaid tegelenud liiklusohtlike kohtade likvideerimisega. Antud kohas alustati sõidusuundade eraldamise planeerimist juba 2015. aastal ning kuna kummipostidega sõiduradade eraldamine eeldas kogu lõigule eelneva uue ülekatte tegemist, siis oligi kavandatud antud objekti realiseerimiseks 2017. aasta. Ei saa nõustuda, et Maanteeamet reageerib vaid toimunud liiklusõnnetustele.

Tallinnast Aaspereni on maantee neljarajaline ning neljarajaline on ka Haljala liiklussõlm. Võib ekslikult tunduda, et vahepealne lõik on jäänud kaherajaliseks rahapuudusel. Haljala liiklussõlm sai ehitatud tänu sellele, et Euroopa Liidu toetusrahadesse tekkis piisavalt suur jääk, millel ei olnud objektilist katet ning samal ajal oli 2009. aastast valmis Haljala ristmiku ümberehituse eelprojekt. Kui õigel ajal poleks seda liiklussõlme ehitatud, siis oleksid päevakorral raskete tagajärgedega õnnetused ka sellel ristmikul.

Aaspere-Haljala teelõigul ei ole praeguse seisuga teekatte märgistust. Möödasõidu keelualasid tähistasid teelõigul liiklusmärgid. Lisaks tähistavad teelõigu serva tähispostid, et liiklejal oleks hoomatav teekatte serv. Kui leiab kinnitust, et liiklusõnnetuse põhjustas möödasõit, siis juhtus see alas, kus oleks möödasõit olnud lubatud ka teekattemärgistuse olemasolul. Õnnetus juhtus umbes 200 meetrit möödasõidualast Tallinna pool.

Puuduoleva kattemärgistuse kohta on talvel laekunud ettepanekuid selle taastamiseks. Tehnoloogiliselt on see paraku praktiliselt võimatu, kuna märja ja külmaga materjalid ei nakku ega püsi kattel. Suure liiklussageduse korral ei püsi ka selleks ette nähtud ajutised katteteibid. On viidatud ka sellel talvel nähtud Soomes teostatud teekattemärgistusele, mida tehti külmaga ning kasutati spetsiaalseid teekatte kuumuteid. Selline tehnoloogia oli Soomes kasutusel katselisena esmakordselt ning pole veel laiemalt kasutuses.