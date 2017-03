Õhtuleht: Kas Keskerakond on järgimas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikme soovitust raha aegsasti kõrvale panna juhuks, kui tulemas on otsused linna raha eest valimisreklaami tegemise kohta?

Andre Hanimägi, Keskerakonna avalike suhete juht: Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ei ole Keskerakonnale andnud teada ühestki sellisest otsusest ega tähelepanekust seoses Tallinna linna või linnaosade ajalehtedega. Keskerakond ei tegele linna ajalehtede väljaandmisega ega toimetamisega. Kui ajalehtede sisu osas on inimestel etteheiteid, tuleks need esitada toimetustele, vajadusel linnaosavalitsustele, linnavalitsusele ja/või volikogule. Küll aga on arusaamatu etteheide, et linnameedias võtavad sõna linnaametnikud, kelle töö üheks osaks on linnaelanike informeerimine.