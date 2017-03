Tänases "Radaris" räägib üha rohkematel lavadel ja ekraanidel inimesi naerutav koomik Mattias Naan oma võitlusest uneapnoega.

“Ma tegin unetestid ära ning sain teada, et mul on minutilised pausid, kus ma ei hinga. Väga halb olukord on, kui sul on neid pause 35, mul oli 55,” räägib Naan Radarile oma uues kodus, kuhu ta hiljuti elukaaslase Kristel Aaslaidiga kolis.

“Öösel magad ja järsku tunned, et mees lihtsalt ei hinga enam,” kirjeldab Aaslaid karmi kogemust.