Lusikas on üks lihtne, aga samas geniaalne vidin, mida juba naljalt kahvli või noaga ei asenda. Söögilaua ääres pole tööd, millega lusikas hakkama ei saaks. Seega pole me mitte juhuse tahtel Aia tänaval just sellise nime all toimetamas üks külastajate seas äärmiselt hinnatud restoran Lusikas.

Lihtne, samas geniaalne toidupoolis ammutab inspiratsiooni meile omasest ümbruskonnast ja kargest põhjamaa kliimast kui ka lisab kerge puudutusena parimaid noppeid muu maailma köögist. Restoran oskab hinnata head olemist; toidu oskuslikku paigutamist õigesse ruumi, õigele lauale, kantuna ette õigete inimeste poolt, panna seda saatma õige muusika ja sobivad veinid.

Hea toit ei pea kõnelema vaid maitsete keeles, see võib olla tõeline elamus ja nauding, mis on Lusika õdusas embuses lausa iseenesest mõistetav. Restoran ei karda ennast ületada, sest lõppude lõpuks – ei söögilaua ääres ega köögis pole asju, millega Lusikas hakkama ei saaks.

Pakkumine kehtib kahele ja sisaldab valitud õhtueine eripaketti hinnatud restoranis Lusikas. Tee oma valik pakkumise soetamisel:

- 3-käiguline õhtusöök – 55 €

*Sobivaima eel- ja pearoa ning desserdi saavad külastajad hõrgutavast menüüst ise valida

- 3-käiguline õhtusöök koos joogipaketiga – 80 €

*Sobivaima eel- ja pearoa ning desserdi saavad külastajad hõrgutavast menüüst ise valida. Joogipakett hõlmab sobivat veini iga käigu kõrvale, samuti vett ning kohvi või teed. Pakkumine kehtib alates 18. eluaastast! Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!