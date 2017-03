Õhtulehe korvpallisaates "Viies Veerandaeg" on ajakirjanikel Henry Rullil ja Jarmo Jagomägil külas Eesti korvpallilegend Rauno Pehka - endine mängija ja praegune treener, kes meenutab saates USA üliõpilaskorvpalli meistrivõistlustel finaalturniirile jõudnud Maik-Kalev Kotsarit, keda ta juhendanud on. Lisaks avaldab Pehka, et tuleval suvel on Kotsari ja teiste eeskujul USAsse lahkumas nii mõnigi Eesti noorpallur.