Teadus ja ühiskond tõestab, et kirg teise inimese vastu ei teki ainult välimust hinnates, kirjutab portaal Your Tango.

Tänapäeval surub maailm meile peale trennitud ja modellile sobivat välimust, kuid kas see on tõesti oluline naise jaoks?

2. Riietumine

Asi ei ole rõivaste maksumuses, vaid riietumise stiilis ja kvaliteedis. Atraktiivne mees riietub vastavalt oma figuurile. Riided on puhtad, korras, stiilsed - sobides olukorda.

3. Nägu ja karvakasv

Kõik on paigas - piiratud ja sätitud. Naistele meeldib teatav karvakasv meeste näol. Ometigi on oluline, et see su olemusega ka sobiks.

4. Oskad ola rüütellik ja õrn?

Mees peab olema tugev, et oma pere eest seista ja neid kaitsta. Samas ei tähenda see, et mees võiks olla ülbe ja üleolev.

Aitad selga mantli ja avad ukse - oled õigel teel!