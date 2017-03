„Olime Ennuga tuttavad mitukümmend aastat ja elasime terve elu ühes majas. Nägime tihti, ma kirjutasin temast, kinkisime teineteisele teineteise raamatuid ja vestlesime Vene kirjandusest ja olukorrast Venemaal,“ räägib kirjanik ja tõlkija Jelena Skulskaja.

Jelena räägib, et suhtles Vetemaaga viimati umbes kümme päeva tagasi. Kaks nädalat tagasi helistas mees talle ja uuris, kas Jelena teab mõnd head tõlkijat, kes tema viimase raamatu vene keelde tõlgiks. „Ma küsisin, et kas ta tahab, et mina tõlgiks. Seepeale ütles ta: „Kuidas sina hakkad? Sa ju tormad kogu aeg ringi. Sa võid tõlkida luuletusi ja see tuleb sul hästi välja, aga proosa jaoks on vaja inimest, kes oskab mitu tundi järjest istuda!“,“ muigab Jelena. Naine hakkas seepeale otsima sobivat tõlkijat ning paar-kolm inimest oligi huvitatud. „Nad pididki lähemal ajal Ennule helistama ja kokku leppima. Ma helistasin, et mul on head uudised ja ta ütles, et on väga rõõmus ja õnnelik, kuigi ma teadsin, et ta on väga haige. Siis ütles ta, et tal pole küll jõudu välja tulla minuga napsu võtma, aga kui ma tema juurde lähen, siis võtab pudeli konjakit.“ Tegelikult, ütleb Jelena, ei joo nad kumbki Ennuga juba aastaid, see oli lihtsalt väike nali, et kui keegi on midagi head teinud tuleb välja teha.

Seda, mis tervisemure Vetemaad vaevas Jelena ei tea. „Me ei rääkinud sellest. Ma nägin, et ta on haige ja tal on raske käia, aga silmad olid tal alati noored ja targad. Meie suhe ei olnud nii lähedane, et ma võiks küsida, kuidas sa end tunned ja mis sul viga on. Kirjanikul pole kunagi midagi viga. Kuni ta elab, on ta kirjanik ja kuni on kirjanik, naudib elu,“ sõnab Skulskaja.