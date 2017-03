StayYoung šokolaad on valmistatud käsitööna parimatest orgaanilistest Peruu tooršokolaadist ja orgaanilistest lisanditest.

Kakaooad jahvatatakse toorelt ehk ilma eelnevalt röstimata. Just sellepärast on meie šokolaadis piisavas koguses flavonoide ja rohkelt "armastuse kemikaale".

Valikus on terve hulk tervislikke tooteid: tooršokolaadisegud, tooršokolaaditooted, kanepilised tooted, marjad, magustajad.

StayYoung paneb kõige rohkem superfoode tooršokolaadi sisse. Kui teistel on kuni kümme kasulikku koostisosa, siis StayYoungil algab see kümnest. Mõte on patendeeritud!

