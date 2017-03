Tänases "Padjaklubi" osas koputab Laura uksele mees, kes väidab, et on tema isa.

Kas tegemist on tõesti Laura isaga, kes on 30 aastat kadunud olnud ja nüüd, kui Laura on rikas, välja ilmub? Pane end proovile ja vaata videot, kas Laura ja tema väidetav isa on sarnased?

"Padjaklubi" uus osa on TV3-s täna kell 21:30.