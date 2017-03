Ajal, mil poliitikud arutlevad Sisekaitseakadeemia Narva viimise üle, otsustas Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond nädalaks piirilinna kolida, et sealseid tudengeid enda juurde õppima meelitada.

Seni on Kunstiakadeemiasse Narvast õppima läinud noori väga harva, sest peljatakse keeleprobleemide pärast. Kuid Narvas kohapeal selgus, et see pole ainus kitsaskoht.

“Minu vanemad leiavad, et me elame ikkagi Venemaal,” tunnistab "Radarile" kohaliku kooli 8. klassi õpilane. “Tean, et ka sõprade vanemate hulgas on neid, kelle arvates on see siin Peterburi eeslinn.”