Homme algavad Helsingis ISU Maailmameistrivõistlused iluuisutamises, mida vahendavad nii ETV, ETV2 kui ka ETV+.



Glamuurse ala maailmameistrid selguvad 18-aastase vahe järel Soomes. Otseülekanded Helsingi Hartwall Arenalt algavad homme kell 14 ETV2 ja ETV+ vahendusel, kui vaatajate ette jõuab iluuisutamise MM Helsingis, naiste lühikava. Samaaegselt näeb võistlust ka ERR-i spordiportaalis. Sportlikult on pinge suur, sest välja jagatakse suurem osa olümpiapääsmeid. Võistlusprogramm algab 37 naise lühikavaga ja debütandina tuleb jääle ka viimaste aastate Eesti meister Helery Hälvin, keda juhendab varasem MM-hõbe Anna Levandi.



Järgnevalt saab näha paarissõidu lühikava, meeste lühikava, jäätantsu lühitantsu, naiste vabakava, meeste vabakava ning suurejoonelist galat, mis pühapäeval maailmameistrivõistlustele piduliku punkti paneb. Ülekandeid kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.



"Meie põhjanaabrite juures on toimumas tõeliselt suur uisupidu. Viimastel aastatel on ala tase tõsiselt tõusnud ja kuna tegemist on olümpia kvalifikatsiooni võistlusega, on kohal oma ala tipud. Soome armastab tohutult uisutamist ning meie näitame otseülekandes ka kõige kuumemaid hetki. Tulemas on vägev melu, nii et kindlasti tasub vaadata," räägib Anu Säärits.



ETV2 vahendab iluuisutamise maailmameistrivõistlusi homsest reedeni. Alates laupäevast saab võistlusi näha ETV ekraanil. Kõik ülekanded on nähtavad ka venekeelses telekanalis ETV+.