Tänu tootele LEIFHEIT LINOMATIC DELUXE 400 on Sul alati puhtad pesunöörid ja säravalt puhas pesu!

- Ilmastikukindel, kvaliteetne ja vastupidav välipesukarussell on toodetud kestma- valmistatud täielikult UV- ja ilmastikukindlatest materjalidest (alumiinium, plastik), mis tähendab, et roosteplekke sellelt ei leia. Alumiinium kindlustab ka toote kergema kaalu võrreldes galvaniseeritud või muust metallist valmistatud pesukarusselidega.

- Sulgemisel automaatselt sisse keritavad pesunöörid püsivad alati puhtad ja ei määri pesu

- Pingutusnöör tõmbub automaatselt sisse, ei jää rippuma st ei ole ohtu, et muruniidukiga üle sõites see katki teha.

- Kerge avada ja sulgeda.

- Sulgemiseks on silmade kõrgusel eraldi nupp.

- Kinnises asendis katab suur plastikkate kogu nööride osa ilma ühegi avauseta!

- Kuivatuspinda kuni 40 m (ca 4 masinatäit pesu).

- 8 konksu riidepuude jaoks

- Võimalik eraldi juurde osta lisatooteid. Näiteks fiksaator, mis hoiab pesukarusselli stabiilsena, ei vaja täiendavat tugevdamist. Fiksaatori eelis on see, et seda on võimalik asetada ükskõik kuhu aia osas igal ajahetkel.

Soovitus!

1. Aseta pesukarussell aias alati puudest ja põõsastest eemale, kuna karussell vajab keerlemiseks vaba ruumi ja nii ei ole ohtu, et nöörid takerduksid okstesse.

2. Talviseks perioodiks, kui pesukarussell kasutust ei leia, hoiusta seda siseruumides, kuna erinevad ilmastikunähtused ja liigsed temperatuurikõikumised sel ajal võivad ajapikku tootele kahju teha.

3. Sulge alati pesukarussell peale selle kasutamist, sest ainult nii jäävad nöörid alati puhtaks.

Järgides antud soovitud on garanteeritud pesukarussellile aastatepikkune laitmatu töökindlus ja vastupidavus!

Maaletooja Eestis on Ursus OÜ, www.ursus.ee

Toote saab soetada paljudest ehitus- ja aiakaupade kauplustest (näiteks Bauhof, Decora, Espak) üle Eesti ning ON24 ja Hansaposti veebipoodidest.

Vaata täpsemalt SIIT!