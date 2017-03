„Silm lõi ikka särama!“ õhkab lauljatar Angeelia Maasik, kes on üks mõnedest laulukirjutajatest, kelle lugu pääses rahvusvahelisel laulukirjutajate konkursil finaali.

International Songwriting Competition (ISC) pakub Angeelia sõnul muusikutele – lauljatele ning laulukirjutajatele – üle maailma suuremat kõlapinda oma loomingule ja auditooriumit selle tutvustamiseks. „Finaalis hindavad lugusid tunnustatud nimed üle maailma ning võitjad saavad väärtuslikke auhindu, mis kõik on muusikategemiseks vägagi tarvilikud – instrumendid, stuudio kasutamine, albumi toetus ja nii edasi,“ räägib Angeelia, kelle lugu "We Ride With Our Flow", mis Andres Kõpperiga kahasse kirjutatud, tänavu ka "Eesti laulu" poolfinaalis võistles. Rahvusvahelise laulukirjutajate võistluse žüriisse kuuluvad näiteks ansambel Bastille ja lauljatar Lorde.

Angeelia otsustas võistlusel osaleda, sest on sellest varem põgusalt kuulnud, kuid pole ise varem sinna ühtki lugu saatnud. „Tekkis huvi järele proovida, mida selline võistlus endaga kaasa tuua võib.“ Angeelia võistleb looga „Flew“, mis räägib igatsetud leegist kahe hinge vahel.