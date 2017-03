BioVegan Family tooted on loodusliku koostisega ega sisalda parabeene, naftasaadusi ega sünteetilisi lõhna- ja värvaineid. Tooted on sobivad eelkõige allergikutele ja nahaprobleemidega võitlevatele inimestele, aga ka veganitele ning kõigile teistele, kes peavad lugu looduslähedasest elust ja heast tervisest.

BioVegan Family naturaalsed pesupulbrid on valminud käsitööna ja lõhnastatud kõrgeima kvaliteediga orgaaniliste eeterlike õlidega. Need sisaldavad ökoloogiliselt puhtaid koostisosasid ning kõige kvaliteetsemaid tooraineid. Ühest pesupulbrist jagub 40 pesukorraks.

Lõhnatu pesupulber. Kuigi looduslikud eeterlikud õlid on tervistava toimega, võivad need olla ka allergeenid. Lõhnatus pesupulbris ei ole kasutatud eeterlikke õlisid, mistõttu on see eriti sobilik just allergikute ja beebide pesu pesemiseks.

Pesupulber teepuuõliga. Meeldiva aroomiga teepuuõli aitab võidelda bakterite, seente ja viirustega. Teepuuõli antiseptilised ja desinfitseerivad omadused suurendavad pesupulbri puhastavat funktsiooni veelgi, tänu millele ei saa te mitte ainult plekivaba, vaid ka maksimaalselt ja tervisesõbralikult puhta pesu. Desodoreeriv toime aga kindlustab pesupulbri võime eemaldada pesult halvad lõhnad. Teepuuõli tugev aroom hoiab eemal ka puugid ja sääsed.

Pesupulber lavendliga. Antiseptiliste omadustega lavendli meeldiv aroom loob puhtusetunde, toniseerib, rahustab ja aitab võidelda peavaluga. Lavendel leevendab nahaprobleeme nagu akne, psoriaas, ekseemid ja põletikud, mistõttu lavendliga rikastatud pesupulber on äärmiselt nahasõbralik. Lavendlilõhnaline pesu hoiab eemal ka puugid ja sääsed.

Pesupulber sidruniheinaga. Värskendava toime ja aroomiga sidrunhein on nahasõbralik ja omab antiseptilisi omadusi. Selle aroom vähendab stressi ja parandab vereringet. Desodoreeriv toime kindlustab pesupulbri võime eemaldada pesult halvad lõhnad ja neutraliseerida higi lõhna. Sidrunheina aroom riietel hoiab eemal ka puugid ja sääsed.

