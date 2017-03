Aiamaja24 esitleb uut valikut aiamaju ja garaaže, mis oleksid ideaalsed Sinu aeda.

Kevade lõpp ja suvi on traditsiooniliselt kõige kiiremad ajad aiamajade kaupmeestele. Koos viimase lume sulamisega ja aiaelu suvise hooaja algusega tõuseb hüppeliselt keskmine tehingute arv päevas just aprilli teises pooles. Just sel ajal asuvad kõik aiaelu sõbrad samaaegselt aiamajasid otsima, kes puhkemaja aeda, kes külalistemaja, grillimisnurka, saunamaja, kuuri või mõnda muud ehitist mõnusamaks suviseks ajaveetmiseks koduaias.

Järgnevas artiklis soovime välja tuua mõned head põhjused, miks oleks mõistlik osta aiamaja veebruaris või siis hiljemalt märtsis, selle asemel, et oodata selle tehinguga hiliskevadeni.

Parem teenindus ja kiiremad vastused

Kuna varakevadel on päringuid ja tehinguid kordades vähem kui kõrghooajal, on klienditeenindajatel ja müügimeestel märkimisväärselt rohkem aega iga kliendiga tegeleda ning igale päringule kiiremini ja põhjalikumalt vastata. Lisaks sellele, et klientidele meeldib saada kiired vastused oma küsimustele ja päringutele on see just eriti kasulik neile, kes on ostmas oma esimest aiamaja, kuuri või aiasauna ning seetõttu vajavad rohkem konsultatsiooni aiamaja omaduste, sobiva vundamendi, ehitusloa või mõne muu tähtsa küsimuse osas.

Aiamajad vastavalt kliendi soovile

Paljud ostjad soovivad muudatusi standardmudelitele, et aiamaja sobiks ideaalselt just nende koduaeda. Enamlevinud muudatused standard aiamajadele on näiteks veranda suuruse muutmine, suurem seinapaksus, aiamaja väliste mõõtude muutmine ning samuti uste ja akende asukohtade, tüübi või arvu muutmine. Sellised muudatused nõuavad uue hinna kalkuleerimist, uute majajooniste tegemist ning nende kooskõlastamist kliendiga. See protseduur võtab reeglina 10-14 päeva varakevadel ning umbes kolm nädalat kõrghooajal ja see aeg tuleb liita tavapärasele 7-10 nädala pikkusele aiamaja tarneajale. Sageli tuleb teha veel lisamuudatusi joonistele ning see omakorda pikendab veel mõne nädala jagu maja kättesaamise aega.

Lühemad tarneajad

Varakevadised ja suvised aiamajade tarneajad erinevad oluliselt üksteisest. Veebruaris ja märtsis tellitud aiamajad tarnime reeglina 5-7 nädala jooksul, kuid suvised tarneajad venivad tihti kuni 10 nädala peale ning vahel isegi pikemakski. Selle põhjustab suur tellimuste arv, mis ületab tehase tootmisvõimsuse olenemata sellest, et suvel käib töö eranditult kahes vahetuses.

Kindlasti ei peaks te muretsema liiga varajase tellimise pärast, sest kõik puitmajad pakitakse ilmastikukindlalt ning seega võivad nad seista mitmeid kuid välistingimustes ennem pakendi avamist ja kokkupanekut.

Soodsam hind

Meie korraldame traditsioonilist 10% talvist sooduskampaaniat detsembri algusest kuni jaanuari lõpuni ning oleme hinna ja tingimuste osas väga paindlikud veel veebruaris ja märtsis. Sel perioodil üritame võimaluste piires tulla vastu kliendi soovidele hinna osas, teha häid pakkumisi teatud mudelitele ning pakkuda soodsama hinnaga eriprojektide ja muudatustega aiamajasid.

Soodsamate hindade ja eripakkumistega soovime meelitada kliente varem tellimusi esitama, mis ühelt poolt jätab meile rohkme tootmisvõimsust suvisele ajale, mil sellest tihti vajaka jääb ning teisalt aitab klientidel säästa korraliku summa aiamaja ostult, mis on kokkuvõttes aus ja mõlempoolselt kasulik tehing.

Naudi rohkem suve koduaias

Kokkuvõtvalt soovitame tegeleda aiamaja ostuga jaanuarist märtsini, et tagada kiire aiamaja tarne, säästa raha ja nautida kevad-suvist aiaelu alates esimest soojast ja päikselisest päevast, mida siinkandis kunagi liiga palju ei ole.

