Vähk Keegi võib sinuga osavalt manipuleerida. Ta eeldab, et sa oled asjaga nõus, kuna sa jätad lihtsalt sellise mulje. Püüa olla enesekindlam ja ära nõustu vaid selleks, et pingeid vältida.

Lõvi Sinuni võib jõuda sellist infot, mis paneb sind asju uues valguses nägema. Teine võimalus on see, et infot ja eri liiki muljeid on lihtsalt liiga palju. Tee vahet olulisel ja ebaolulisel.