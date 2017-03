Harju maakohus keelas esmaspäevase otsusega Arco Vara AS-il kasutada domeeninime veskimoldre.ee ja kohustas ettevõtet loovutama see Brave Capital OÜ-le.

Kohus rahuldas otsusega Brave Capital OÜ hagi Arco Vara AS-i vastu domeeni nime kasutamise lõpetamise ja üleandmise nõudes ning jättis rahuldamata Arco Vara hagi Brave Capitali vastu kaubamägiomaniku ainuõiguse tühistamiseks, selgub kohtuotsusest.

Ühtlasi ei tohi Arco Vara otsuse kohaselt registreerida domeeninime tähisega Veskimoldre. Menetluskulud jättis kohus samuti Arco Vara kanda ja need määratakse kindlaks peale kohtuotsuse jõustumist.

Mullu 29. aprillil määrusega rahuldas kohus Brave Capitali hagi tagamise avalduse ja keelas Arco Varal domeeninime veskimoldre.ee üleandmise teisele isikule ja kustutamise ning kasutamise, kohustades Eesti Interneti Sihtasutust peatama domeeninimi veskimoldre.ee kasutamise.

Kohus nõustus Brave Capitaliga, et ainuüksi asjaolust, et tähis Veskimöldre on kujunenud Tallinnas, Nõmme linnaosa ja Saua valla piiril paikneva elurajooni ja asumi tavapäraseks nimetuseks, ei järeldu, et tegemist oleks selle asumi ametliku nimetusega ja/või kogu Eesti laiemale avalikkusele hästi teada asumi nimega, mis seostuks kinnisvarateenustest huvitatud inimeste jaoks eelkõige kui tuntud ja kvaliteetsete kinnisvarateenuste osutamise kohana.

Kohtu hinnangul Arco Vara esitatud tõenditest ei nähtu, et ehituse ja kinnisvaraarenduse valdkonnas oleks Veskimöldres asumist pärit ettevõtjate teenused asjaomase avalikkuse silmis tuntumad või parema kvaliteediga, mistõttu oleks vajalik rõhutada nende teenuste puhul päritolu Veskimöldre asumist.

Seonduvalt Arco Vara väitega, et Brave Capitali kaubamärgiregistreering takistab teistel samal alal Veskimöldre asumis tegutsevatel ettevõtjatel oma teenuseid reklaamida, nõustub kohus Arco Varaga, et kaubamärgiomanikul pole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses teiste isikute aadresse, kui selle juures järgitakse häid äritavasid.

Kuid kui kinnisvarakuulutuses avaldatakse müüdava või renditava kinnisvara aadress, mis sisaldab asumi nime Veskimöldre, ei ole tegemist esiteks tähise kasutamisega kaubamärgina ning teiseks tulenevalt ei laiene sellisele kasutamisele kaubamärgiomaniku ainuõigus. Ainuüksi asjaolust, et tegemist on geograafilist päritolu kirjeldava tähisega ei tulene veel automaatselt, et tähis "Veskimöldre" on muutunud ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas keelekasutuses või heauskses äripraktikas mingi teatud ehitus ehitus-või kinnisvarateenuse tähistamiseks tavapäraseks.

Kohus ei jaga samuti Arco Vara seisukoha, et Brave Capital on registreerinud kaubamärgi Veskimöldre oma nimele pahauskselt või et tegemist on Arco Vara üldtuntud kaubamärgiga. Kohtu hinnangul on asjakohane Brave Capitali märkus, et kuigi Arco Vara on 2013 novembris oma nimele registreerinud domeeninime veskimoldre.ee, siis selle domeeninime taga mingi iseseisva sisuga kodulehte ei ole, vaid see on suunatud ettevõtte kodulehele www.arcovara.ee, kus samuti ei nähtu nimetatud tähisega Veskimöldre seonduvalt mingeid uusi arendusi või projekte.

Samuti võtab kohus arvesse, et Veskimöldre elamurajooni/asumi arendajaks 1996-2005 ei olnud mitte Arco Vara ise, vaid tema tütarettevõte Arco Investeeringud AS ning et Veskimöldre elamurajooni arendustegevus oli lõppenud enne Brave Capitali kaubamärgitaotluse esitamist ligikaudu 10 aastat tagasi.

Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix