Minuni jõudis see teade tegelikult läbi lasteaia, sest meie lasteaia üks kasvatajatest sai kõne ühelt lapsevanemalt, kes töötab ise raudteejaamas. Nimetatud lapsevanem helistas ja ütles, et katke lastel nägu ja pange aknad kinni.

Sonda vallavanema Andrea Eiche sõnutsi oli Tapal lekkinud kemikaali lõhn väga intensiivne ja enne evakueerimist jõudis see lähedal asuva lasteaia lastenigi sel määral, et neil hakkas halb.

Sõitsin ise lasteaeda, toimetasime lapsed lasteaiast ära ja võtsin kohe ühendust häirekeskusega ja sealt see asi lahti veereski.

Häirekeskus juba teadis, mis toimub?

Jah, sest selleks hetkeks olid Kunda ja Rakvere autod juba Sondas kohal.

Kuhu lapsed lasteaiast viidi?

Meil oli plaanis rahvamajja viia, aga õnneks juhtus just nii, et saime nad kodudesse toimetada.

Rahvamajja siis kedagi ei viidudki?

Põhimõtteliselt üks laps, aga tema ema töötab rahvamajas.

Kui suur ala üldse evakueeriti?

Päästeameti poolt etteantud raadius oli 400 meetrit ja palusin lähedalolevatel majadel lahkuda ja mitte kodus olla. Palusin ka kaupluse kinni panna, et rahvas sinna ei tuleks ja kaupluse töötajal palusin samuti ära minna. Kauplus jäi sinna 400 meetri sisse ja tuul oli kaupluse peale.

Kui hakkasin ühe maja poole liikuma, kus elavad eakamad inimesed, palusin ka selle elanikel kõik tuppa jääda või lahkuda. Siis sain Päästeametilt teada, et tuleohtu enam ei ole, nad olid aine suutnud vahuga katta. Seega ütlesin elanikele, et istuge toas ning hoidke aknad kinni ja ärge välja tulge.

Paar majapidamist küll kodust lahkusid, kuid nad siirdusid sõprade poole. Rahvamajja keegi ei läinud, kuigi pakkusin seda võimalust. Pigem mindigi tuttavate juurde.

Kui suur ala kannatada sai?

Praeguseks on teada, et lekkiv rong avastati juba Kiviõli raudteejaamas, sealt kõik lahti läkski. Aga enamus on maha lekkinud siiski Sonda valla territooriumil. Eelnevalt pidi see leke väga väike olema ja ma julgen väita, et enamus on sellest tõesti Sondas maas.

Aga ju siis põrutas teepeal selle kraani lahti. Kui me vaatasime Päästeameti autodel olevate soojuskaameratega tsisterni sisu, siis võib öelda, et tsisternis oli väga-väga vähe ainet järgi. Alla veerandi tõenäoliselt.

Kui seal 67 tonni sees oli, siis Keskkonnainspektsioon kohapeal arvas, et umbes 50 tonni on maha voolanud. Mina julgen öelda, et seda on rohkemgi.

Kuidas piirkonna inimesed ennast tundsid?

Lasteaialastel oli halb olla. Mu enda poeg ütles ka, et tal on süda paha ja pea käib ringi. Lasteaialastel see tõesti alguses oli. Õnneks tuule suund muutus ja lasteaia peale seda enam ohtlikke aure ei tulnud.

Aga ka teisel kasvatajal, kes õhtul lasteaias käis, oli tõsiselt paha olla sellest lõhnast. Õhtul pidi ta tagasi minema, kuna päeval oli tuleohu tõttu vaja kiiresti lahkuda ja lahti jäid uksed ning põlema tuled.

Õnneks hommikul seda lõhna enam Sonda asulas tunda ei olnud. Käisin küll vaatamas, kuskohast võis see leke alguse saada: käisin külades, kus raudtee läbi läheb. Seal ma tundsin küll intensiivset lõhna veel, aga ta ei olnud enam nii hull. Eile õhtuse seisuga oli Sonda idaserv ikka väga kõvasti selle lõhnaga kaetud.

Praeguseks on lekkele lastud vaht siis aidanud?

See on väga tuleõhtlik ja suhteliselt kergesti aurustuv aine. Minu abi käis täna Sondast Kiviõli poole ühel Vana-Sonda ülesõidul ja võttis proovi, et saaksime ise ka uurida, mis aine see täpselt olla võiks. Kõik veel ära aurustunud ei ole.

Aga teda ongi vaid nendes kohtades, kus ta pole veel maapinda imbunud. Praegu kaardistame ära kõik salvkaevud, mis raudtee ääres on ja anname inimestele teada, et seda vett ei tohi juua. Kui piirkonna kaevude veel on mingit lõhna või maitset, siis oleme valmis kohe veel proove võtma.

Aga igaks juhuks ei tasuks hetkel siis üldse kaevuvett juua?