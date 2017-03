Eile jagati teatriauhindu. Aasta naiskõrvalosatäitja tunnustuse saanud näitlejanna Mari Abel räägib, et tal on auhinna üle hea meel, ent tunnustuste saamine pole olnud kunagi tema eesmärk.

"See ei ole olnud kunagi eesmärk omaette, ja see pole olnud vaev minu jaoks, pigem on see puhas rõõm. See on minu elu ja teeb mulle rõõmu - olen rõõmus iseenda üle ja inimeste üle, kes võtavad selle vastu, ehk publiku üle ja inimeste üle, kes teatris käivad. Mul on puhas rõõm teha seda, mida ma teen," sõnas ta.

