Õhtuleht ja OÜ Veldi ja Tütred korraldasid katse ning maitsesid Juminda poolsaarel pruulitud käsitööõllesid.

Katse jooksul maitsti nelja erinevat õlut, mida hinnati neljapallisüsteemis – kõige parem sai neli, kõige vähem meeldinu ühe punkti.

Kalamees - 18 punkti

- Järelmaitse on veidi kibe. Ma arvan, et see meeldib hästi kalameestele!

- Koduõlu lõhnaga.

- Natuke on tunda tsitruselise lõhna.

- Algus on pehme, aga hiljem mõrkjas järelmaitse.

- Kõik on tasakaalus ja väga hea! Ükski maitse ei domineeri.

- Ma jooks seda vürtsikate aasia toitude kõrvale.

Põdrajaht - 17 punkti

- Väga hea õlu, mõnusa maitsega. Hakkas isegi juba paari lonksuga natuke pähe…

- Sellega võib täitsa jahile minna!

- Lõhnab nagu koduõlu. Vahutab hästi.

- Maitse on leivane ja järelmaitse hästi mahe.

- Nii lõhnas kui maitses on tunda karamelli.

- Lõhn on meeldivalt kutsuv.

- Päris hea ja tummise maitsega.

- Happelisus jääb veidi häirima, aga kui lasta mõned minutid settida, läheb maitse sootuks mahedamaks.

Laeva kokk - 15 punkti

- Kibeda maitsega. Ma arvan, et see meeldib rohkem meestele kui naistele.

- Selle õlle võtaks sauna kaasa. Jooks jahutuseks ja viskaks kerisele ka.

- Õunalõhnaga. Tugev, aga samas meeldiv maitse.

- Järelmaitse kestab üsna kaua.

- Humalalõhn ninna ei trügi, seega tuleb esimene maitsepomm väikese üllatusena. Õlle hea maitse jääb kõri silitama.

- Seda jooks kõrtsis ka hea meelega!

Juminda näkk - 10 punkti

- Hapuka maitsega õlu. Järelmaik on ka selline hapu.

- Proovisin veel teist korda ka, järelmaitse on hea.

- Peale iga lonksu läks maitse üha paremaks.

- Lõhn on väga omapärane ja kutsuv.

- Ehtne nisuõlu.