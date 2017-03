Aastapikkune ringreis on Adele'ist elumahlad välja pigistanud - võimalik, et see jääbki tema viimaseks tuuriks.

28aastane lauljatar tunnistas oma hiigelturnee viimasel kontserdil Uus-Meremaal, et kontserdireisid pole talle meeltmööda. "Aplaus tekitab minus kuidagi haavatava tunde. Ma ei tea, kas ma eales enam tuuritas," vahendab Daily Mail Adele'i sõnu. "Teie olete ainus põhjus, miks ma tuuritan," lisas ta.

Briti superstaar on varemgi möönnud, et tal on laval ebamugav olla. "Live-esinemised ajavad mind nii pabinasse, et kardan midagi uut proovida. Asi läheb aina hullemaks," rääkis ta 2015. aastal.