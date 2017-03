Videol tõmbab suure mehemüraka haneks nääpsuke blondiin, kelle avar dekoltee ja rinnapartii panevad suhtes oleva mehe oma sõbratari unustama. Aga see on suur viga...

Tegu on kokkumänguga, kus videol olev blondiin on näitleja, kelle ülesandeks ongi mees ära meelitada, vahendab The Sun.

Mehe kallim vaatab kogu tegevust video vahendusel pealt ja ei suuda uskuda, et tema enda mees nii lihtsalt liimile läheb.

Blond naine teeb mehele ettepaneku, et nad võiksid kohtuda ja seksida. Kuigi mees näib esiti kahtlev, siis peagi on selge, et see mees truudusest lugu ei pea.

Video!