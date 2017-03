Eile õhtul Sondas ja Tapal tonnide viisi lahustit lekkinud 34 vaguniga kaubarong seisab veel Tapal. Eesti Raudtee moodustatud tehniline komisjon on rongi uurinud öö läbi.

Et rong seisab veel Tapal, kinnitas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Liina Hallik. "Üks leht juba küll kirjutas, et rong on öösel plehku pannud, aga tegelikult on see seal Tapal olemas. See lihtsalt viidi inimestest eemale – neid teid on seal palju," ütles Hallik.

Ida- ja Lääne-Virumaal lekkisid Venemaalt Eestisse tulnud kaubarongi tsisternidest mürgist ning tuleohtlikku solventi. (Kaspar Pokk)

Rong koosneb 34 vagunist ja kuulub EVR Cargole, vagunite korrashoiu eest vastutab kaubavedaja. "Nemad peavad garanteerima, et vagunid on korras. Üks nendest vagunitest hakkas lekkima Sonda jaamas, mis pandi kinni. Rong sõitis Tapa poole ja siis hakkas teine lekkima. Eesti Raudtee korraldusel see rong peatati Tapal," räägib Hallik eile õhtustest sündmustest. "Nüüd on kaubavedaja, kauba omaniku ja Eesti Raudtee esindajad moodustanud tehnilise komisjoni ja uurivad üksikasjalikult kõik need 34 vagunit läbi enne, kui rong saab edasi sõita. Komisjon on vaguneid uurinud öö läbi."