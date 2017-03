Inspektsioon tahab, et ametlik linnapea vastaks küsimustele oma maine kohta, aga Savisaar põikleb.

Vaevalt oleks Edgar Savisaar 2014. aastal, kui ta Eesti Ühistupanga mõtte välja käis, osanud arvata, et kolm aastat hiljem saab temast endast takistus panga avamise teel. Praegu see nii on, sest finantsinspektsioon soovib Edgar Savisaarelt kui linnapealt andmeid tema ärialase reputatsiooni kohta, kuid Savisaar ei vasta küsimustele.

See takistab Ühistupangale litsentsi saamist juba mitmendat kuud. Ühistupank teatas finantsinspektsioonile, et Savisaar on linnapea ametist kohtumäärusega kõrvaldatud ega saa seega midagi selgitada.

