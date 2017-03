Kes ütles, et maailma moehullud eelistavad ainult ülikalleid bränditooteid? Vale puha! Nüüd on nende südame võitnud hoopis üks H&Mi pluus.

Disainerkaupade hitistaatusesse tõusmine pole enamasti sugugi keeruline, väga tihti jõuavad aga sinna ka mõned kiirmoekettide tooted ning nii ka sel korral.

Nimelt on moemaiaste südamed võitnud H&Mi volgangidega pluus. Väidetavalt pole tegu korraliku fashionistaga, kui tal antud pluusi garderoobis ei ole. Seejuures on pluusil veel üks hea omadus. See maksab kõigest 39,99 eurot ning seetõttu on see võimalik soetada lausa kahes värvitoonis: roosas ja helesinises.