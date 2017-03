Pikalt saladuskatte all hoitud H&M uus eksklusiikollektsioon on lõpuks avalikuks tehtud ning moemaiad üle kogu maailma lubanud juba poeuste taha järjekorda võtta.

"Käesoleva aasta H&Mi "Conscious Exclusive" kollektsiooni puhul ei pidanud me silmas ainult esemete välimust, vaid ka seda, millise kogemuse nad tekitavad. Tegu on kollektsiooniga, mis pakub midagi kõigile meeltele ja vastab meie püüdlusele lähtuda kogu oma tegevuses jätkusuutlikkuse põhimõttest," räägib H&Mi disainijuht ja loovdirektor Pernilla Wohlfahrt.



Iga naistekollektsiooni riietuseset iseloomustab jätkusuutlikkuse vaimust kantud kevadine värskus. Näitena võib tuua plisseekleiti, mille materjaliks on BIONIC®-polüester. Aksessuaaride hulka kuuluvad taaskasutatud plastikjäätmetest valmistatud kalavõrgukott ning omapärased taaskasutatud klaasist ja plastikust kõrvarõngad. Kollektsiooni meeleolu sobib ka õhtusse. Selle tagavad näiteks meeliergastavalt küütlevad litrid taaskasutuspolüestrist kokteilikleidil. Pidulikeks hetkedeks mõeldud kollektsioon jõuab valitud poodidesse ja veebipoodi müügile 20. aprillil.



"H&Mi "Conscious Exclusive" kollektsioon näitab, et kõrgelennuline stiil saab arvestada kogu planeedi saatusega ja aidata kaitsta seda tulevikku silmas pidades. Tegemist on väga ihaldusväärse kollektsiooniga, mille jätkusuutlikest materjalidest valminud esemeid soovid kanda hooajast hooaega,“ räägib kampaanianägu Natalia Vodianova, kelle viimase aja saavutuste hulka kuulub ka digitaalse heategevusplatvormi Elbi asutamine.



Sarnaselt meesteriiete erikollektsioonile, hõlmab "Conscious Exclusive" kollektsioon esimest korda ka lastevalikut, millest leiab kauneid väikeseid tüllkleite, pehme joonega bleisereid ja võluvaid tänavastiilis pükse. Esmakordselt kuuluvad kollektsiooni ka parfüümid. Ökoloogilisi unisex-parfüümiõlisid võib kasutada nii eraldi kui omavahel segatuna. Tulemuseks on ainulaadne ning isiklik lõhn.