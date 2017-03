Milliseid asju peaksid järgmisel korral, kui sa kedagi suudlema hakkad kindlasti meeles pidama?

Suudlemine ei ole sugugi mingi asi, mida kõik teha oskavad ja mille puhul tasub arvata, et see oskus on emapiimaga kaasa antud. Tegelikult on suudlemise puhul nii mõnigi asi, mida tuleks osata ja mis kindlasti meelde jätta, et suudlemiste arv elus väga kasinaks ei jääks, kirjutab Cosmopolitan.

Meelde tuleb näiteks jätta: