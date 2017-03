Eelmise nädala reedel esitles Rootsi ilubränd Oriflame oma uut ilusaadikut, kelleks on eestlannast kergejõustiklane Ksenija Balta. Spordiklubis MyFitness toimunud ilutunnil vesteldi koos Ksenija Balta, treener Kristi Roosimägi ning blogija Helene Vetikuga aktiivsest eluviisist, ilu ja spordi ühendamisest, erinevatest ilunippidest ning tervislikkuse ja positiivse suhtumise olulisusest. Ilutunni lõpetuseks toimus ka lühitreening Ksenija Balta juhendamisel.



Ksenija Balta valik Oriflame'i esinduspersooniks annab märku üleüldistest muutustest suhtumises ilusse, tervisesse ning sportlikku eluviisi. Ilu tuleb lisaks välisele kaunidusele ka inimeste sisemusest, nii hingeline rahulolu kui rõõmsameelsus on aluseks välisele kaunidusele ja aktiivsus ning sportlikkus on alati moes. Ilu on terviklik elustiil.



Ka Oriflame'i peamiseks põhimõtteks on tervisliku ning aktiivse elustiili propageerimine, julgete unistuste täitmine ning rikkalike elamuste loomine, mis omakorda suunavad naisi positiivsusele. Ksenija innustab Oriflame'i uue ilusaadikuna naisi olema elujaatavad, väärtustama tervislikke eluviise ning leidma vaatamata kiirele elutempole siiski aega ka iseendale.