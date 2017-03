Anu Saagim šokeerib taas - bravuuritar jagas Soome telesaates oma ilunippi.

Ilta-Sanomate teatel rääkis Saagim nädala pärast eetrisse jõudvas saates "Myyntimies Jethro matkoilla", et Eestis on kombes seksi järel spermat näole määrida. "See on väga kange, nii et hoia seda peal ainult mõni minut," manitses ta.

Kuna Saagim patsutas rahulolevalt oma nägu, tundis saatejuht Jethro Rostedt huvi: "Kas sa tahad öelda, et seda spermat on siis palju olnud või?"

"No minu meelest päris piisavalt," oli Anu vastus.