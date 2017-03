Peagi võib Itaaliast saada esimene lääneriik, kus naistele pakutakse igakuise menstruatsiooni ajal makstud puhkust.

Seadus on praegu parlamendis lugemisel ning selle jõustumisel võiks ettevõtted pakkuda naistöötajatele igakuiselt kolm päeva vabaks menstruatsiooni ajal, sealjuures palgast kaotamata, kirjutab Marie Claire.

Nii terviseeksperdid kui ka kohalik meedia kiidavad ettepanekut, öeldes, et see on samm õiges suunas ja suunab tähelepanu naiste vaiksele võitlusele, kus teinekord on kuupuhastusest tulenevad krambid nii tugevad, et töövõime pärsitud.

Kriitikute arvates võib säärane seadus siiski teha naistele ka kahju ja neid hoopis häbivääristada. Näiteks ei pruugi ettevõtted enam nii altilt naisi palgata, eriti riigis, kus niigi naiste töötus on suhteliselt kõrge.

Praegu lubavad menstruatsiooni ajal naistele puhkust näiteks Lõuna-Korea ja Jaapani ettevõttes, kus seadus võeti vastu juba 60 aastat tagasi. Ka erafirmad, nende seas Nike, võimaldavad naistöötajatele sellist puhkust.