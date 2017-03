4 fotot

EESTI TEATRI ESIMENE TEGIJA: Parima lavastaja auhinna pälvis Hendrik Toompere jr, kes ei usu,et edu on geenides: «Viimasel ajal on minult palju küsitud, kas andekus on mul geenides. Mina ei usu sellesse. Minu meelest on töökus ja töövõime kõige suurem anne! Ma olen täiesti veendunud, et see on talent.» (Teet Malsroos)