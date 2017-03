Reedel tulid Haapsalu pagulased plakatitega linnavalitsuse ette. Nad ei ole rahul, et nende tugiisikud uute vastu vahetatakse ja tahavad jätkata elu seniste abiliste toel.

Protesti juured on kahe mittetulundusühingu tülis. Riigi tellimusel korraldab pagulaste sisseelamist Lääne-Eestis Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK). Nende volitusel toimetas Haapsalus sellega mittetulundusühing Pagula. Kuid siis mindi tülli, 31. märtsist leping enam ei kehti ja pagulased saavad uued tugiisikud.

«Meie oleme sotsiaalministeeriumi ees lõppvastutajad ja 1. aprillil hakkab tugiisikuteenust Haapsalus pakkuma Johannes Mihkelsoni Keskus,» ütleb keskuse tugiisikuteenuse juht Juhan Saharov.

«Kuna enamik peresid on Eestis viibinud varsti aasta jagu, siis seadusest tulenevalt väheneb tugiisiku roll. Me peame hoolealustega veel läbi rääkima, võib-olla on mõni pere juba nii kohanenud, et nad ei vajagi tugiisikut. See ongi tugiisikuteenuse eesmärk, et mõne aja pärast suudavad inimesed ise oma asju ajada.»