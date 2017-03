Parima naisosatäitja laureaadi tiitli pälvis tänasel teatripäeval Ugalas vabakutseline näitleja Riina Maidre.

"Mul on tööd tehes palju-palju-palju veel isiklikumad ja suuremad eesmärgid, kui saada lihtsalt tunnustust. Ma arvan, et kunst on minu jaoks elamise, olemise ja suhtlemise viis," ütles Riina Maidre ja lisas: "Ma arvan, et need tööd olid minu jaoks olulised ja mul on selle üle väga hea meel."

Riina Maidret näeb publik suvel Tallinnas Maarjamäe lossis etendataval Ingmar Bergmanni teatritükis.

Parima naisosatäitja preemia pälvis Riina Maidre Liri osa eest lavastuses "Vannutatud neitsid” (R.A.A.A.M.) ja osatäitmise eest lavastuses "Skaala surm” (Kanuti Gildi SAAL).