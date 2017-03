BBC kirjutab, et Itaalia politsei uurib, mis juhtus Aasia päritolu naisega, kelle surnukeha leiti reisikohvri seest Rimini linnas. Tõenäoliselt suri naine nälga ning tema kehal on näha tõeliste kannatuste jälgi.

Kuigi esialgu loodeti, et leitud võib olla Dublinist pärit ja Itaalia vetel kadunuks jäänud Xing Lei Li'ga, on Itaalia politsei nüüd kindel, et tegemist ei ole temaga. Kaks naist pole samades mõõtudes ja kruiisilaev, millel reisis proua Li, ei peatunud kusagil Rimini lähistel. Naise abikaasa Daniel Belling vahistati kuu aega tagasi Roomas, kus ta üritas Dublini lennukile pääseda.

Kohalik mees, kes Rimini jahisadamas vee peal hulpiva kohvri leidis, rääkis televisioonile, et arvas esiti, et kohver oli läbi vettinud ja seetõttu nii raske. Kui ta kai peal kohvri avas, oli selles must kilekott, mille sees lebas tundmatu surnu.

Politsei sõnul pole surnukehal jälgi vägivaldsest surmast, kuid nad usuvad, et naine oli kohvrisse lukustamise hetkel "praktiliselt surnud" ning et naise keha oli nii vilets, nagu oleks ta koonduslaagrist tulnud. Tõenäoliselt suri naine alatoitumise tagajärjel.

Politsei ei välista hetkel ühtegi võimalikku stsenaariumi, mis õnnetu naisega juhtuda võis.