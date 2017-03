Superheroes on ingliskeelne eneseteostusprogramm 13-16-aastastele tüdrukutele, kes tahavad ning soovivad maailma muuta. Eesmärgiks on julgustada noori tüdrukudi nägema ja haarama võimalustest ennast teostada, olema loomingulised, pühendunud, avatud ja enesekindlad.

“Ehkki olen feminist ja julgustan kõiki noori tüdrukuid järgima oma südame häält, puudutagu see unistuste elluviimist tööelus või edusamme isiklikus arengus, pean tunnistama, et minu suurimaks õpetajaks on ikkagi olnud pere. Nemad on mulle õpetanud täielikku armastust, ausust ja usaldust ja pidevat tasakaaluotsingut elu erinevate tahkude vahel. Ja sealjuures kõige olulisem pidev isiklik areng, enda tassi täis hoidmine, sest kui Sa juhina oled õnnelik ja inspireeritud, suudad Sa sama anda ka neile, keda juhid,” avaldas Yoko Alender oma kõnes.

Eile lõppes Eestis esmakordselt tehtud start-up’iliku eneseteostusprogrammi „Superheroes“ esimene hooaeg, kus Pirkko Valge, Kaidi Ruusalepa, Rasmus Raski ning teiste tuntud mentorite ning insprireerijate abil sündis üheksa Eesti elu edasiviivat projekti. Sütitava kõne pidas poliitik Yoko Alender, kes tõdes, et oluline on järgida oma südame häält ja olla õnnelik.

Programmi tulemusel sündis 9 projekti ja esikohta jäid jagama vaimse tervise kohta teadlikkust tõstev “Ma ei ole uhhuu” ning filmiprojekt, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust erinevate religioonide kohta pealkirjaga "Religioon: kas ühendaja või lahutaja?"

Võitjatele andsid auhinna üle Ursula Roosmaa, Briti Nõukogu Eesti esinduse juhataja. Võiduprojektid lennutatakse Londonisse ja Cambridge’i sealsete maailmamuutjatega kohtuma.

Superheroes programmi eestvedaja Eva K. Ponomarjovi sõnul oli väga julgustav näha tüdrukutes nii võimast muutust pelgalt nelja kuu jooksul. Samuti oli positiivne näha, kui palju tüdrukud olid otsustanud keskenduda ühiskonnas sotsiaalselt tundlikele teemadele lahenduse leidmisega. “Ma olen südamest liigutatud märgates programmi jooksul kasvu noorte enesekindluses, iseseisvuses, ettevõtlikkuses, koostöös ja pühendumises. Oluline osa sellest muutusest on tulnud kahtlemata kõikide nende võrratute inimeste abiga, kes tulid kas rääkima oma lugu, noori kangelasi koolitama või mentordama. Kõik need inimesed on täna minu kangelased ”, kinnitas Eva K. Ponomarjov, kes plaanib programmiga jätkata ka sügisel.

Võiduprojektideks oli “Ma ei ole uhhuu”, mis on viie ettevõtliku tüdruku poolt ellu viidud projekt, mille üheks käivitajaks on kurb teadmine, et SEYLE projekti raames läbiviidud küsitluse alusel koguni 33% Eesti koolinoortest vigastab end tahtlikult ja 15% on depressiooni tunnustega. Viie 13-16 aastase tüdruku eesmärgiks on tõsta koolinoorte teadlikkust vaimsest tervisest. Selle jaoks on nad oma projekti ,,Ma ei ole uhhuu’’ raames korraldanud koolides loenguid, teinud informatiivseid plakateid ja video, kus räägivad muusik ning näitleja Kristel Aaslaid ja räppar Tiiu Kaarlõp avameelselt vaimse tervise probleemidest ja oma kokkupuutest teemaga. Teiseks võiduprojektiks oli filmiprojekt "Religioon: kas ühendaja või lahutaja?", mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust erinevate religioonide kohta. Film kajastab viite suurimat religiooni ning filmis räägivad oma lugu ja tõekspidamisi erinevate religioonide esindajad. Plaanis on algust teha ka õpilasfirmaga, mis keskenduks õppefilmidele erinevatel ühiskondlikult olulistel teemadel. Unistuseks on tüdrukutel näidata oma filme PÖFF’il, et jõuda veelgi enamate inimesteni nende jaoks olulistel teemadel.

