Teatriaasta parimaks lavastajaks tituleeritud Hendrik Toompere jr ütles, et on suur au olla selles nimekirjas, kes on varem saanud sellise tunnustuse.

"Loomulikult on hea meel, kui aegajalt tehakse pai. Aga ma usun, et ma teen seda tööd mitte tunnustuse pärast, vaid sellepärast, et mulle lihtsalt meeldib seda teha. Ja kui neid tunnustusi ei oleks, ma teeksin seda tööd edasi," ütles Hendrik Toompere jr.