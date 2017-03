Tallinna tudengid võtsid ette projekti, mille eesmärk on kõikidesse politseiautodesse kaisukaru hankida. Selleks, et õnnetusse sattunud laste läbielamisi leevendada.

Projekti algataja Kaur Vahtrik ütleb, et idee põhineb isiklikul kogemusel. "Mõistsin alles siis, kui habras on inimelu. Hollandis ja Austraalias on sellised programmid juba olemas ja need tõesti aitavad õnnetuse läbi elanud lapsi.

Mõtlesin, et kui tahan midagi muuta, siis tuleb alustada iseendast ja nii see projekt alguse saigi" seletas ta.

"Kui vaatasime maanteeameti statistikat, siis avastasime, et ainuüksi 2015. aastal juhtus lastega 289 liiklusõnnetust."