"Rahvakogunemise OMONi jõul laiali ajamine ei olnud kahjuks mingi üllatus. Üllatus ei ole ka see, et Lukašenka koos roheliste mehikestega paraadi teeb ja et need rohelised mehikesed provokatsioone korraldavad," räägib kaheksandat aastat Eestis elav Gomelist pärit Dzmitry Panfilenka Minski meeleavalduse jõhkrast mahasurumisest.

Valgevene märulipolitseinikud tormasid rahumeelsete protestijate kallale. (REUTERS / Vasily Fedosenko)

Laupäeval tormasid kumminuiade ja veekahuritega relvastatud märulipolitseinikud Valgevene linnades rahumeelsete protestijate kallale. Märulipolitsei kohtles meeleavaldajaid julmalt ja vahistas sadu inimesi.

Vahistatute seas oli ka opositsioonijuht ja kunagine presidendikandidaat Vladimir Nekliajev. Tema arreteeriti juba enne meeleavaldust niipea, kui ta Poolast tulles piirilinna Bresti oli jõudnud.