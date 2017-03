Etenduskunstide ühisauhinna pälvis tervikteos "Pööriöö uni", mille valmimise taga on suur meeskond. Etenduse lavastajad-kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo sõnasid, et on meeldiv, kui säärane pöörane projekt tunnustust leiab.

„Meie jaoks on see meeldiv hetk, kus sellist pöörast projekti nagu "Pööriöö uni" oli, veel meeles peetakse,“ märkis Semper. Tiit Ojasoo lisas: „Eks selle teatriga on nii, et selle jagamine sõna-, tantsu ja muusikateatriks on natukene ebaõiglane, sest üldiselt on teater kõikide kunstide süntees - alustades arhitektuurist, lõpetades siis laulu ja tantsuga. Selle lavastuse juures, ja selles, et seda märgati, teeb tõesti head meelt see koostööpartnerite hulk, sest iseenesest nii suured organisatsioonid nagu Erso, Eesti Kontsert, Ellerhein ja väike NO99 - kõikide nende tahe on nii suur,“ sõnab mees.

Ojasoole teeb rõõmu, et Eestis on võimalik selliseid lavastusi üldse teha. „Kuigi see Mendelssohni muusika ongi kirjutatud spetsiaalselt "Suveöö unenäo" või "Pööriöö unenäo" jaoks, siis tegelikult tänapäeval seda ette kanda pole võimalik, sest mitte kellelgi pole nii palju raha, et palgata sümfooniaorkestrit. Aga nüüd, kui need organisatsioonid sabad kokku panid, sai see võimalikuks ja ausalt öeldes on mul praegu väga hea meel, et see lavastus tuleb uuesti mängimisele. Mitte küll enam Eestis, küll aga Saksamaal,“ sõnab ta.