Uusrikka imeline elu

Vene uusrikas jalutab pojaga loomaaias.

Ahvipuuride juures küsib poiss:

"Isa, kas see ahv on mees või naine?"

"See on isane," vastab uusrikas.

"Järgmise puuri juures küsib poeg jälle:

"Aga kas see on mees?"

"Pea meeles, poiss, et mees on see, kellel on raha!" õpetab uusrikas. "See siin on aga isane."