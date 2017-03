See on piinlik ja samas jabur, sest see juhtub siis, kui oled alles lapseohtu ega peaks üldsegi pead vaevama selle üle, kui pikk on su seelik või kui "paljastav" on su pluus. Tüdrukutele tehakse sageli juba väga noores eas märkusi, mis ütlevad rohkem märkuse teinud täiskasvanu mõtlemise kohta. Millal see esimest korda sinuga juhtus?

Lennufirma United Airlines ei tahtnud ühele oma lennule lubada kolme noort tüdrukut, kes kandsid retuuse. Kaks tüdrukut jäidki maha ning said pärast riiete vahetamist järgmise lennu peale.

Paljud inimesed, ka näitlejad Patricia Arquette ja Seth Rogen ja modell Chrissy Teigen, pidasid lennufirma vajadust noorte lapseohtu tüdrukute riietust "korrigeerida”"jaburaks. Kaks mahajäänud tüdrukut olid lennufirma endi töötajate lapsed ja seega Unitedi väitel firma esindajad. Näitleja ja koomik Seth Rogen tviitis selle peale: "Me siin üritame käsutada ainult seda, kuidas meie töötajate tütred riides tohivad olla. Ongi kõik! Siis on ju hästi, eks?"