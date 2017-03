"Mina läksin natuke ees ja tegin pilte. Panin silmad kinni ja nuusutasin magnooliaõit. Meeter eemal oli lapsevanker, mille peal käekott. Täpselt sel ajal, need kaks sekundit, kui silmad kinni panin, varastatigi kott," meenutab luuletaja Kristiina Ehin, kuidas ta langes Ungaris pikanäpumehe ohvriks.

"Silver, kes tuli minu järel paar minutit hiljem, nägi, kuidas pätt tegi prügikasti peal koti lahti, loopis passid ja pangakaardid maha ning raha otsis," meenutab luuletaja Kristiina Ehin, kuidas tema abikaasa, muusik ­Silver Sepp tabas päti otse teolt.

­"Silver hakkas kohe tegutsema ja sakutas ta läbi. Too hakkas ristimärgi nimel vanduma, et raha pole tema käes ja pani veel korra minema. Silver sai ta uuesti kätte ja siis olid juba ka politseinikud platsis," ütleb Kristiina.

Ungari politseinikega oli aga tükk tegemist, et olukorda selgitada. "Tegelikult nad ei saanud meist tükk aega üldse aru ja siis läkski veel umbes tund seletamisele, et tegelikult on see minu kott ja see raha, mis on päti taskus, on minu luulekogude ja ­Silveri plaadimüügi raha.