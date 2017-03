"Kõik selle hooaja taliujumisvõistlused on peetud. Osavõtjaid pole vähemaks jäänud, pigem on neid isegi juurde tulnud. Saime kinnitust, et Eesti on tuleva aasta märtsis korraldatavateks taliujumise maailmameistrivõistlusteks valmis," ütleb Tallinna taliujumiskeskuse juhatuse liige Hannes Viherpuu rahulolevalt. MMiks valmisolekus said ujujad veenduda hiljuti: nimelt võtsid nad festivali "Pirita Open" raames mõõtu Admiraliteedi basseinis, kus peaks toimuma ka MM.

""Pirita Openil" peeti Eesti taliujumise meistrivõistlusi ja sel aastal ka maailma karikavõistluste viimast, 6. etappi. Tänavune "Pirita Open" oli järjekorras kaheksas ja korraldati MMi proovivõistlusena. Kohal olid 19 riigi esindajad, neist eksootilisemad Tšiilist, Brasiiliast ja Mongooliast.

Kahe päeva jooksul osaleti viiel ujumisalal ja tehti ühtekokku 796 starti. Iga ala kolm paremat said kaela Eesti meistrivõistluste medali ja võitsid ka MK etappide tiitlid," seletab Viherpuu.

"Kui tänavu käis edukalt stardis 342 inimest ja tehti peaaegu 800 starti, siis tuleval kevadel on vähemalt 30 riigist 1500–2000 osalejat ja võistlus kestab viis päeva. Ilmselt tuleb rajada kaks 25meetrist basseini, millest ühes, üheksa rajaga basseinis, käib võistlusujumine ja teises saab rahulikult lihtsalt karastada."